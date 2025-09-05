Евробаскет. Сборная Израиля заняла четвертое место в группе и вышла в плэй-офф
время публикации: 05 сентября 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 06:22
Завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу.
Из групп С и D в плэй-офф вышли сборные Греции, Италии, Боснии и Герцеговина, Грузии, Франции, Польши, Словении и Израиля.
Сенсацией стал вылет испанцев, действующего чемпиона. Также в плэй-офф не вышли команды Кипра, Бельгии и Исландии.
Италия - Кипр 89:54
Польша - Бельгия 69:70
В третьей четверти произошла драка на площадке.
Испания - Греция 86:90
Первую половину матча греки выиграли 50:35.
Поражение отправило испанцев домой.
