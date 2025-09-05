Евробаскет. Сборная Израиля заняла четвертое место в группе и вышла в плэй-офф

Завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу.

Из групп С и D в плэй-офф вышли сборные Греции, Италии, Боснии и Герцеговина, Грузии, Франции, Польши, Словении и Израиля.

Сенсацией стал вылет испанцев, действующего чемпиона. Также в плэй-офф не вышли команды Кипра, Бельгии и Исландии.

Италия - Кипр 89:54

Польша - Бельгия 69:70

В третьей четверти произошла драка на площадке.

Испания - Греция 86:90

Первую половину матча греки выиграли 50:35.

Поражение отправило испанцев домой.