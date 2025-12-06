Футбол. Хет-трик Кейна. Сенсационное поражение "Байера"
время публикации: 06 декабря 2025 г., 18:53 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 19:00
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Германии. "Аугсбург" сенсационно победил "Байер" 2:0.
Аугсбург - Байер (Леверкузен) 2:0
В случае победы "фармацевты" могли подняться на второе место. "Аугсбург" сумел выбраться из зоны вылета.
Хайденхайм - Фрайбург 2:1
Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил вышедший на замену Стефан Шиммер.
Штутгарт - Бавария (Мюнхен) 0:5
В последние 25 минут матча Гарри Кейн забил 3 гола.
Вольфсбург - Унион (Берлин) 3:1
"Волки" прервали 14 матчевую серию без побед.
Кельн - Санкт-Паули (Гамбург) 1:1
