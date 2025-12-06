x
Спорт

Футбол. Хет-трик Кейна. Сенсационное поражение "Байера"

Футбол
Сенсации
время публикации: 06 декабря 2025 г., 18:53 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 19:00
Футбол. Хет-трик Кейна. Сенсационное поражение "Байера"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Германии. "Аугсбург" сенсационно победил "Байер" 2:0.

Аугсбург - Байер (Леверкузен) 2:0

В случае победы "фармацевты" могли подняться на второе место. "Аугсбург" сумел выбраться из зоны вылета.

Хайденхайм - Фрайбург 2:1

Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил вышедший на замену Стефан Шиммер.

Штутгарт - Бавария (Мюнхен) 0:5

В последние 25 минут матча Гарри Кейн забил 3 гола.

Вольфсбург - Унион (Берлин) 3:1

"Волки" прервали 14 матчевую серию без побед.

Кельн - Санкт-Паули (Гамбург) 1:1

