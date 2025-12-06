x
06 декабря 2025
06 декабря 2025
Спорт

Боец ММА Пейдж ван Зант снялась для журнала Playboy

Смешанные единоборства
время публикации: 06 декабря 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 12:55
Боец ММА Пейдж ван Зант снялась для журнала Playboy
AP Photo/Jeff Chiu

Американский боец ММА Пейдж ван Зант приняла участие в фотосессии для шведской версии мужского журнала Playboy.

Она украсила обложку декабрьского выпуска издания.

Спортсменка позирует в эффектном комплекте изумрудно-зеленого кружевного белья.

Обложку журнала Пейдж ван Зант опубликовала в инстаграме.

Пейдж Ван Зант выступала ранее в UFC.

Сейчас она принимает участие в турнирах All Elite Wrestling и Bare Knuckle Fighting Championship.

