Спорт

Самая красивая гольфистка мира порадовала поклонников "горячими фотографиями"

Гольф
время публикации: 29 ноября 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 12:32
Самая красивая гольфистка мира порадовала поклонников "горячими фотографиями"
Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Пейдж Спиранак, считающаяся одной из самых красивых гольфисток мира, порадовала поклонников красивыми фотографиями.

В Инстаграме она опубликовала серию фотография, подчеркивающих ее красоту и сексуальность.

Пейдж Спиранак участвовала в студенческих соревнованиях по гольфу.

Профессиональную карьеру начала в 2015 году.

Пейдж Спиранак снималась для журналов Sports Illustrated Swimsuit edition и Golf Digest. Она вела колонку в журнале Golf Magazine.

Пейдж Спиранак - популярный блогер.

Спорт
