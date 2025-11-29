Самая красивая гольфистка мира порадовала поклонников "горячими фотографиями"

Пейдж Спиранак, считающаяся одной из самых красивых гольфисток мира, порадовала поклонников красивыми фотографиями.

В Инстаграме она опубликовала серию фотография, подчеркивающих ее красоту и сексуальность.

Пейдж Спиранак участвовала в студенческих соревнованиях по гольфу.

Профессиональную карьеру начала в 2015 году.

Пейдж Спиранак снималась для журналов Sports Illustrated Swimsuit edition и Golf Digest. Она вела колонку в журнале Golf Magazine.

Пейдж Спиранак - популярный блогер.