Самая красивая гольфистка мира порадовала поклонников "горячими фотографиями"
время публикации: 29 ноября 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 12:32
Пейдж Спиранак, считающаяся одной из самых красивых гольфисток мира, порадовала поклонников красивыми фотографиями.
В Инстаграме она опубликовала серию фотография, подчеркивающих ее красоту и сексуальность.
Пейдж Спиранак участвовала в студенческих соревнованиях по гольфу.
Профессиональную карьеру начала в 2015 году.
Пейдж Спиранак снималась для журналов Sports Illustrated Swimsuit edition и Golf Digest. Она вела колонку в журнале Golf Magazine.
Пейдж Спиранак - популярный блогер.
Ссылки по теме