Неймар уходит из сборной Бразилии. "Здесь я начал, здесь и закончу"
время публикации: 06 июля 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 14:45
После вылета с чемпионата мира Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии.
"Здесь я начал, здесь и закончу", - сказал знаменитый нападающий.
Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в матче против сборной США.
Он участвовал в чемпионатах мира 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. В этом чемпионате он сыграл за сборную после трехлетнего перерыва.
Бразильцы проиграли норвежцам 1:2. На последней минуте последнего матча за сборную Неймар реализовал пенальти.
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