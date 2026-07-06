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Спорт

Неймар уходит из сборной Бразилии. "Здесь я начал, здесь и закончу"

Футбол
Знаменитые спортсмены
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 06 июля 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 14:45
Неймар уходит из сборной Бразилии. "Здесь я начал, здесь и закончу"
AP Photo/Seth Wenig

После вылета с чемпионата мира Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии.

"Здесь я начал, здесь и закончу", - сказал знаменитый нападающий.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в матче против сборной США.

Он участвовал в чемпионатах мира 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. В этом чемпионате он сыграл за сборную после трехлетнего перерыва.

Бразильцы проиграли норвежцам 1:2. На последней минуте последнего матча за сборную Неймар реализовал пенальти.

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