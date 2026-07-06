Неймар уходит из сборной Бразилии. "Здесь я начал, здесь и закончу"

После вылета с чемпионата мира Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии.

"Здесь я начал, здесь и закончу", - сказал знаменитый нападающий.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в матче против сборной США.

Он участвовал в чемпионатах мира 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. В этом чемпионате он сыграл за сборную после трехлетнего перерыва.

Бразильцы проиграли норвежцам 1:2. На последней минуте последнего матча за сборную Неймар реализовал пенальти.