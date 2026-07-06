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Сенсационная победа над бразильцами. Достижения Эрлинга Холанна

Футбол
Знаменитые спортсмены
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 06 июля 2026 г., 07:00 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 07:09
Сенсационная победа над бразильцами. Достижения Эрлинга Холанна
AP Photo/Matt Slocum

Сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сенсационно победив бразильцев 2:1.

Оба гола забил Эрлинг Холанн.

В 64 матчах в этом сезоне он забил 58 голов и сделал 11 результативных передач.

В матче против бразильцев Эрлинг Холанн выиграл все воздушные дуэли и стал рекордсменов оп этому показателю в матчах чемпионатов мира.

По данным статистического сервиса Opta, он в матчах чемпионата мира выиграл 14 из 18 воздушных дуэлей. Лучший показатель среди нападающих в матчах чемпионатов мира с 1966 года (для любого форварда, который участвовал в не менее чем 15 воздушных поединках).

Эрлинг Холанн забил в матчах этого чемпионата семь голов и повторил рекорд поляка Гжегожа Лято по количеству голов в матчах дебютного чемпионата мира (1974).

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