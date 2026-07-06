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Принц и принцесса Норвегии поздравили сборную с победой над бразильцами

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 06 июля 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 08:03
Принц и принцесса Норвегии поздравили сборную с победой над бразильцами
AP Photo/Steve Luciano

Сборная Норвегии сенсационно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив бразильцев 2:1.

Оба гола забил Эрлинг Холанн, входящий в тройку лучших бомбардиров чемпионата (по 7 годов также забили Килиан Мбаппе и Лионель Месси).

После матча он руководил знаменитой "греблей викингов", в которой участвовали болельщики и футболисты сборной Норвегии.

После матча в раздевалку поздравить команду пришли наследница престола принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус.

Отметим, что сборная Норвегии - традиционно неудобный соперник для бразильцев. Одна из немногих команд, которую сборная Бразилии никогда не обыгрывала (4 игры).

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