Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной ЮАР
время публикации: 06 марта 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 18:08
Сегодня в Эстонии завершится женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.
Израильтянки в последнем матче проиграли сборной ЮАР 1:3.
Стоит отметить, что шансы на выход в дивизион ЗА израильтянки утратили ранее (в него вышла сборная Эстонии).
