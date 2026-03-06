Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной ЮАР

Сегодня в Эстонии завершится женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

Израильтянки в последнем матче проиграли сборной ЮАР 1:3.

Стоит отметить, что шансы на выход в дивизион ЗА израильтянки утратили ранее (в него вышла сборная Эстонии).