"Тоттенхэм" проиграл в дерби. "Шпоры" еще не побеждали в 2026 году

В матче двадцать девятого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в дерби проиграл "Кристал Пэлас" 1:3.

"Шпоры" в 2026 году еще не побеждали. Отрыв от зоны вылета составляет 1 очко.

"Тоттенхэм" установил клубный антирекорд - 11 игр в чемпионате без побед.

Последний раз "шпоры" вылетали из элитного дивизиона в 1977 году. По мнению экспертов, такое развитие событий (вылет в Чемпионшип) вероятен, если команда не сумеет улучшить игру в ближайших матчах.

На 29-й минуте из-за офсайда не был засчитан гол "Кристал Пэлас".

На 34-й минуте Соланке вывел "Тоттенхэм" вперед.

Через 4 минуты был удален Микки ван де Вен - "шпоры" остались в меньшинстве. За это нарушение был назначен пенальти, который реализовал Исмаила Сарр.

Арбитр добавил к первому тайму несколько минут, за которые "орлы" забили два гола. Отличились Сарр и Йорген Странд Ларсен. Две результативные передачи сделал Адам Уортон.