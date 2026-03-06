Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне разгромили сборную Новой Зеландии
время публикации: 06 марта 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 13:13
В Гонконге продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).
В матче четвертого тура израильтяне разгромили сборную Новой Зеландии 8:1.
Это третья победа в четырех матчах.
Уже на 14-й минуте матча счет был 6:0.
По две шайбы забросили Никита Зицерман и Шаккед Визельман.
