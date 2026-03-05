x
05 марта 2026
|
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 17:57
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли сборной Гонконга

Хоккей
время публикации: 05 марта 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 17:38
Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли сборной Гонконга
AP Photo/Karl DeBlaker

В Гонконге проходит юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).

В матче третьего ура израильтяне проиграли хозяевам 4:6.

После двух периодов счет был 5:1.

Положение после трех туров: Узбекистан 8 очков, Гонконг, Израиль по 6, Турция 4, Болгария 3, Новая Зеландия 0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

Басси установил рекорд НХЛ. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли боснийкам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

34 сэйва Суэймана. Две передачи Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборные Болгарии и Турции