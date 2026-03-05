Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли сборной Гонконга

В Гонконге проходит юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).

В матче третьего ура израильтяне проиграли хозяевам 4:6.

После двух периодов счет был 5:1.

Положение после трех туров: Узбекистан 8 очков, Гонконг, Израиль по 6, Турция 4, Болгария 3, Новая Зеландия 0.