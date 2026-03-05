x
05 марта 2026
|
последняя новость: 16:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 16:25
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Басси установил рекорд НХЛ. Результаты матчей

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 марта 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 15:19
Басси установил рекорд НХЛ. Результаты матчей
AP Photo/Kevin Ng

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" в гостях обыграла "Ванкувер" 6:4.

Детройт Ред Уингз - Вегас Голден Найтс 3:4 (овертайм)

После двух периодов "Детройт" вел в счете 3:1.

Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мейпл Лифс 4:3 (буллиты)

Еврейский защитник хозяев Люк Хьюз сделал голевую передачу.

"Дьяволы" оба буллита реализовали. "Кленовые листья" не реализовали ни одного.

Анахайм Дакс - Нью-Йорк Айлендерс 5:1

Голкипер хозяев Вилли Юссо играл впервые с 26 января. Он совершил 42 cэйва.

Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 2:3

Вавнкувер Кэнакс - Каролина Харрикейнз 4:6

Голкипер "Каролины" Брендон Басси установил рекорд НХЛ - 25 побед в первых 29 матчах в лиге.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли боснийкам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

34 сэйва Суэймана. Две передачи Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборные Болгарии и Турции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Филиппин