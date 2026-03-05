Басси установил рекорд НХЛ. Результаты матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" в гостях обыграла "Ванкувер" 6:4.

Детройт Ред Уингз - Вегас Голден Найтс 3:4 (овертайм)

После двух периодов "Детройт" вел в счете 3:1.

Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мейпл Лифс 4:3 (буллиты)

Еврейский защитник хозяев Люк Хьюз сделал голевую передачу.

"Дьяволы" оба буллита реализовали. "Кленовые листья" не реализовали ни одного.

Анахайм Дакс - Нью-Йорк Айлендерс 5:1

Голкипер хозяев Вилли Юссо играл впервые с 26 января. Он совершил 42 cэйва.

Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 2:3

Вавнкувер Кэнакс - Каролина Харрикейнз 4:6

Голкипер "Каролины" Брендон Басси установил рекорд НХЛ - 25 побед в первых 29 матчах в лиге.