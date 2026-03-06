"Баффало" разгромил "Питтсбург". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" в гостях разгромил "Питтсбург" 5:1.

Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 4:2

Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:2

"Торонто" вел в счете 1:0 и 2:1.

Филадельфия Флайерз - Юта Маммот 0:3

Витек Ванечек сделал 16 сэйвов и совершил первый шутаут в сезоне.

Питтсбург Пингвинз - Баффало Сейбрз 1:5

"Баффало" одержал пятую победу подряд и приближается к тому. чтобы прервать черную серию - 14 сезонов без плэй-офф.

В этом матче были забиты три гола в меньшинстве (по этому показателю 2:1 в пользу "клинков").