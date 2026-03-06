"Баффало" разгромил "Питтсбург". Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" в гостях разгромил "Питтсбург" 5:1.
Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 4:2
Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:2
"Торонто" вел в счете 1:0 и 2:1.
Филадельфия Флайерз - Юта Маммот 0:3
Витек Ванечек сделал 16 сэйвов и совершил первый шутаут в сезоне.
Питтсбург Пингвинз - Баффало Сейбрз 1:5
"Баффало" одержал пятую победу подряд и приближается к тому. чтобы прервать черную серию - 14 сезонов без плэй-офф.
В этом матче были забиты три гола в меньшинстве (по этому показателю 2:1 в пользу "клинков").
