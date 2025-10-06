x
06 октября 2025
06 октября 2025
Спорт

Чемпионат Испании по футболу: "Севилья" разгромила "Барселону"

Футбол
Испания
время публикации: 06 октября 2025 г., 00:06 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 05:41
Чемпионат Испании по футболу: "Севилья" разгромила "Барселону"
AP Photo/Jose Breton

Футболисты "Севильи" со счетом 4:1 победили "Барселону" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.

На 13-й минуте Алексис Санчес вывел "Севилью" вперед, на 36-й ворота "Барселоны" поразил Исаак Ромеро.

На 45+7 минуте Маркус Рашфорд сократил отставание в счете. На 76-й минуте "Барселона" получила право на пенальти, но Роберт Левандовски его не реализовал.

В конце матча "Севилья" забила еще два гола, их авторами стали Хосе Анхель Кармона (90) и Акор Адамс (90+6).

"Барселона" опускается с первой на вторую строчку, в его активе 19 очков, отмечает "Интерфакс-Спорт". Команду опередил "Реал" (21) со счетом 3:1 обыгравший накануне "Вильярреал" (16). "Севилья" – на пятом месте (13).

Спорт
