Чемпионат Испании по футболу: "Севилья" разгромила "Барселону"
время публикации: 06 октября 2025 г., 00:06 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 05:41
Футболисты "Севильи" со счетом 4:1 победили "Барселону" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.
На 13-й минуте Алексис Санчес вывел "Севилью" вперед, на 36-й ворота "Барселоны" поразил Исаак Ромеро.
На 45+7 минуте Маркус Рашфорд сократил отставание в счете. На 76-й минуте "Барселона" получила право на пенальти, но Роберт Левандовски его не реализовал.
В конце матча "Севилья" забила еще два гола, их авторами стали Хосе Анхель Кармона (90) и Акор Адамс (90+6).
"Барселона" опускается с первой на вторую строчку, в его активе 19 очков, отмечает "Интерфакс-Спорт". Команду опередил "Реал" (21) со счетом 3:1 обыгравший накануне "Вильярреал" (16). "Севилья" – на пятом месте (13).