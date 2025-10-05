Россиянин Анкалаев нокаутом проиграл бразильцу Перейре и лишился пояса UFC

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над россиянином Магомедом Анкалаевым в главном поединке турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Бой завершился нокаутом в первом раунде.

На кону боя стоял титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. В результате Перейра становится новым обладателем пояса, отмечает "Интерфакс-Спорт".

Анкалаев завоевывал статус чемпиона в марте 2025 года года, победив тогда Перейру в титульном поединке.

38-летний Перейра теперь имеет в своем активе 13 побед при трех поражениях. 33-летний Анкалаев – 21 победу, два поражения, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся.

В со-главном поединке грузин Мераб Двалишвили единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.