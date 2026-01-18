Чемпионат Европы по фигурному катанию. Победили французы. Израильятне заняли 18-е место
время публикации: 18 января 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 07:48
В Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.
В соревнованиях танцевальных пар победили французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (222.43 балла).
Серебряные медали завоевали Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) (210.34).
На третьем месте британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (209.51).
Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли 18-е место (158.33).
Украинцы Зоя Ларсон и Артур Капран на 20-м месте (142.84).
Ссылки по теме