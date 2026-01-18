x
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Победили французы. Израильятне заняли 18-е место

Фигурное катание
время публикации: 18 января 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 07:48
AP Photo/Ng Han Guan

В Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.

В соревнованиях танцевальных пар победили французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (222.43 балла).

Серебряные медали завоевали Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) (210.34).

На третьем месте британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (209.51).

Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли 18-е место (158.33).

Украинцы Зоя Ларсон и Артур Капран на 20-м месте (142.84).

