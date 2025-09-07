x
07 сентября 2025
|
последняя новость: 18:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2025
|
07 сентября 2025
|
последняя новость: 18:35
07 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки разгромили сборную Польши

Бейсбол
время публикации: 07 сентября 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 17:36
Чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки разгромили сборную Польши
AP Photo/Kyle Phillips

Сегодня в Праге начался женский чемпионат Европы по софтболу.

Израильтянки разгромили сборную Польши 9:0.

Украинки победили команду Словакии 6:2.

В группе А играют сборные Израиля, Польши и Хорватии.

Украинки играют в группе В. Соперники: сборные Дании и Словакии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли чехам и австрийцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

Юниорский чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки заняли 11-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Кубок Канады по софтболу. Результаты израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2024

Молодежный чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки заняли шестое место