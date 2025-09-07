Чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки разгромили сборную Польши
Сегодня в Праге начался женский чемпионат Европы по софтболу.
Израильтянки разгромили сборную Польши 9:0.
Украинки победили команду Словакии 6:2.
В группе А играют сборные Израиля, Польши и Хорватии.
Украинки играют в группе В. Соперники: сборные Дании и Словакии.
