Спорт

Сенсация Евробаскета. Грузины победили сборную Франции и впервые вышли в четвертьфинал

Баскетбол
время публикации: 07 сентября 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 17:19
AP Photo/Sergei Grits

Сборная Грузии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, сенсационно обыграв французов 80:70.

Грузины впервые вышли в четвертьфинал.

После 10 минут 24:20, 20 - 38:37, 30 - 58:54.

В начале последней четверти французы свели отставание к минимуму 66:68.

Но финальные минуты сборная Грузии провела мощно, не дав фавориту вернуться.

По 24 очка набрали баскетболисты сборной Грузии Торнике Шенгелия (+ 8 подборов) и Камар Болдуин.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
