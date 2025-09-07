Сенсация Евробаскета. Грузины победили сборную Франции и впервые вышли в четвертьфинал
время публикации: 07 сентября 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 17:19
Сборная Грузии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, сенсационно обыграв французов 80:70.
Грузины впервые вышли в четвертьфинал.
После 10 минут 24:20, 20 - 38:37, 30 - 58:54.
В начале последней четверти французы свели отставание к минимуму 66:68.
Но финальные минуты сборная Грузии провела мощно, не дав фавориту вернуться.
По 24 очка набрали баскетболисты сборной Грузии Торнике Шенгелия (+ 8 подборов) и Камар Болдуин.
Ссылки по теме