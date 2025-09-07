Сенсация Евробаскета. Минус один фаворит. Финны победили сербов
Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.
Победу финнов над сборной Сербии эксперты считают величайшей сенсацией чемпионата Европы 2025 года.
Финны победили сборную Сербии, одного из основных фаворитов, 92:86.
Никола Йокич набрал 33 очка и сделал 8 подборов.
Лаури Маркканен набрал 29 очков и сделал 8 подборов.
В конце матча восемь очков подряд набрал Элиас Валтонен.
Финны впервые победили сборную Сербии в матчах чемпионатов Европы.
