x
07 сентября 2025
|
последняя новость: 07:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2025
|
07 сентября 2025
|
последняя новость: 07:47
07 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсация Евробаскета. Минус один фаворит. Финны победили сербов

Баскетбол
Сенсации
время публикации: 07 сентября 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 06:46
Сенсация Евробаскета. Минус один фаворит. Финны победили сербов
AP Photo/Sergei Grits

Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.

Победу финнов над сборной Сербии эксперты считают величайшей сенсацией чемпионата Европы 2025 года.

Финны победили сборную Сербии, одного из основных фаворитов, 92:86.

Никола Йокич набрал 33 очка и сделал 8 подборов.

Лаури Маркканен набрал 29 очков и сделал 8 подборов.

В конце матча восемь очков подряд набрал Элиас Валтонен.

Финны впервые победили сборную Сербии в матчах чемпионатов Европы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Евробаскет. Литовцы обыграли сборную Латвии и вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Евробаскет. Немцы разгромили португальцев и вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Евробаскет. Сборная Турции вышла в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Евробаскет. Рейтинг накануне плэй-офф. Главный фаворит немцы. Сборная Израиля на 12-м месте