Евробаскет. Сборная Турции вышла в четвертьфинал
время публикации: 06 сентября 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 14:21
Первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по баскетболу стала сборная Турции.
Матчи плэй-офф проходят в Риге.
Турки победили шведов 85:79.
Первую половину матча выиграли шведы. После 10 минут 23:20, 20 - 42:27.
В третьей четверти фаворит переломил ход матча. После 30 минут 63:55 в пользу сборной Турции.
Великолепный матч провел Альперен Шенгюн (24 + 16 подборов + 6 передач). Он стал вторым игроком с 1995 года, который в одном матче Евробаскета набрал не менее 20 очков, сделал более 15 подборов и 5 передач.
