Евробаскет. Сборная Турции вышла в четвертьфинал

Первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по баскетболу стала сборная Турции.

Матчи плэй-офф проходят в Риге.

Турки победили шведов 85:79.

Первую половину матча выиграли шведы. После 10 минут 23:20, 20 - 42:27.

В третьей четверти фаворит переломил ход матча. После 30 минут 63:55 в пользу сборной Турции.

Великолепный матч провел Альперен Шенгюн (24 + 16 подборов + 6 передач). Он стал вторым игроком с 1995 года, который в одном матче Евробаскета набрал не менее 20 очков, сделал более 15 подборов и 5 передач.