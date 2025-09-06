x
06 сентября 2025
последняя новость: 15:12
Спорт

Евробаскет. Сборная Турции вышла в четвертьфинал

Баскетбол
время публикации: 06 сентября 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 14:21
Евробаскет. Сборная Турции вышла в четвертьфинал
AP Photo/Sergei Grits

Первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по баскетболу стала сборная Турции.

Матчи плэй-офф проходят в Риге.

Турки победили шведов 85:79.

Первую половину матча выиграли шведы. После 10 минут 23:20, 20 - 42:27.

В третьей четверти фаворит переломил ход матча. После 30 минут 63:55 в пользу сборной Турции.

Великолепный матч провел Альперен Шенгюн (24 + 16 подборов + 6 передач). Он стал вторым игроком с 1995 года, который в одном матче Евробаскета набрал не менее 20 очков, сделал более 15 подборов и 5 передач.

