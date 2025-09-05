Евробаскет. Рейтинг накануне плэй-офф. Главный фаворит немцы. Сборная Израиля на 12-м месте

Завтра начнется плэй-офф чемпионата Европы по баскетболу.

Сайт ФИБА опубликовал Smart Power Рейтинг участников 1/8 финала.

Фаворитом считается сборная Германии, которая второй (после сборной СССР в 1985 году) набирала в среднем более 100 очков за матч (105.8) (СССР - 107.4).

На втором месте турки, на третьем - сербы, которые до начала турнира считались главным фаворитом.

В первую пятерку входят сборные Греции (соперник израильтян по первому матчу плэй-офф) и Франции.

Сборная Израиля занимает 12-е место в рейтинге.

На последнем месте шведы, чей выход в плэй-офф считается сенсацией.