Евробаскет. Рейтинг накануне плэй-офф. Главный фаворит немцы. Сборная Израиля на 12-м месте
время публикации: 05 сентября 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 11:35
Завтра начнется плэй-офф чемпионата Европы по баскетболу.
Сайт ФИБА опубликовал Smart Power Рейтинг участников 1/8 финала.
Фаворитом считается сборная Германии, которая второй (после сборной СССР в 1985 году) набирала в среднем более 100 очков за матч (105.8) (СССР - 107.4).
На втором месте турки, на третьем - сербы, которые до начала турнира считались главным фаворитом.
В первую пятерку входят сборные Греции (соперник израильтян по первому матчу плэй-офф) и Франции.
Сборная Израиля занимает 12-е место в рейтинге.
На последнем месте шведы, чей выход в плэй-офф считается сенсацией.
