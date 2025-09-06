Евробаскет. Литовцы обыграли сборную Латвии и вышли в четвертьфинал

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу литовцы обыграли сборную Латвии 88:79.

Это единственный из 4 сегодняшних матчей, в котором не было явного фаворита.

После 10 минут 28:18, 20 - 47:39, 30 - 66:54.

Хозяева проиграли несмотря на выдающуюся игру Кристапса Порзингиса (34 + 19 подборов). Он стал первым игроком сборной Латвии, набравшим более 30 очков в более чем одном матче чемпионатов Европы.

У литовцев "дабл-дабл" сделал Арнас Величка (21 + 5 подборов + 12 передач).