Евробаскет. Немцы разгромили португальцев и вышли в четвертьфинал
время публикации: 06 сентября 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 17:26
Сборная Германии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.
Немцы разгромили сборную Португалии 85:58.
Португальцев хватило на 30 минут. В первые 20 минут сборная Германии набрала только 31 очко - худший показатель на этом турнире. Напомним, на групповом этапе немцы набирали в среднем чуть больше 105 очков за матч.
Немцы выиграли первую четверть 17:12, но проиграли первую половину матча 31:32.
После 30 минут 52:51 в пользу сборной Германии.
В последней четверти немцы смели соперника с площадки 33:7.
Лидер португальцев Немиас Кета сделал "дабл-дабл" и стал самым результативным игроком матча (18 + 11 подборов).
