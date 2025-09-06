Евробаскет. Немцы разгромили португальцев и вышли в четвертьфинал

Сборная Германии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.

Немцы разгромили сборную Португалии 85:58.

Португальцев хватило на 30 минут. В первые 20 минут сборная Германии набрала только 31 очко - худший показатель на этом турнире. Напомним, на групповом этапе немцы набирали в среднем чуть больше 105 очков за матч.

Немцы выиграли первую четверть 17:12, но проиграли первую половину матча 31:32.

После 30 минут 52:51 в пользу сборной Германии.

В последней четверти немцы смели соперника с площадки 33:7.

Лидер португальцев Немиас Кета сделал "дабл-дабл" и стал самым результативным игроком матча (18 + 11 подборов).