Заявление сборной США: "Линдси Вонн в стабильном состоянии"
время публикации: 08 февраля 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 19:04
Сборная США выпустила заявление в связи с падением легендарной горнолыжницы Линдси Вонн.
Спортсменка упала и получила травму во время соревнований по скоростному спуску.
Она была вертолетом доставлена в больницу.
9 дней назад во время этапа Кубка мира Линдси Вонн получила травму - разрыв крестообразной связки.
В заявлении говорится " Линдси Вонн получила травму, но находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей".
