Заявление сборной США: "Линдси Вонн в стабильном состоянии"

Сборная США выпустила заявление в связи с падением легендарной горнолыжницы Линдси Вонн.

Спортсменка упала и получила травму во время соревнований по скоростному спуску.

Она была вертолетом доставлена в больницу.

9 дней назад во время этапа Кубка мира Линдси Вонн получила травму - разрыв крестообразной связки.

В заявлении говорится " Линдси Вонн получила травму, но находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей".