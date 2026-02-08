x
Спорт

Заявление сборной США: "Линдси Вонн в стабильном состоянии"

Олимпиада 2026
Горные лыжи
Знаменитые спортсмены
время публикации: 08 февраля 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 19:04
Заявление сборной США: "Линдси Вонн в стабильном состоянии"
AP Photo/Jacquelyn Martin

Сборная США выпустила заявление в связи с падением легендарной горнолыжницы Линдси Вонн.

Спортсменка упала и получила травму во время соревнований по скоростному спуску.

Она была вертолетом доставлена в больницу.

9 дней назад во время этапа Кубка мира Линдси Вонн получила травму - разрыв крестообразной связки.

В заявлении говорится " Линдси Вонн получила травму, но находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей".

