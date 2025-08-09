x
09 августа 2025
|
последняя новость: 16:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 августа 2025
|
09 августа 2025
|
последняя новость: 16:05
09 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Трансфер за 85 миллионов евро. Беньямин Шешко перешел в "Манчестер Юнайтед"

Футбол
время публикации: 09 августа 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 15:19
Трансфер за 85 миллионов евро. Беньямин Шешко перешел в "Манчестер Юнайтед"
AP Photo/Matthias Schrader, File

22-летний словенский форвард Беньямин Шешко перешел из "Лейпцига" в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт рассчитан до 2030 года.

"Манчестер Юнайтед" заплатил за переход перспективного нападающего 85 миллионов евро.

Беньямин Шешко играл за "Лейпциг" с 2023 года.

В прошлом сезоне в 45 матчах он забил 21 гол.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 августа 2025

"Ирони" (Тверия) усилился португальским вратарем
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 августа 2025

Полузащитник "Ашдода" перешел в венский "Рапид"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 августа 2025

Чемпионат Дании. Лучший игрок матча получил 55 кг картошки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Лига конференций. "Динамо" проиграло в Хорватии, "Спартак" - в Румынии