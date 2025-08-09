Трансфер за 85 миллионов евро. Беньямин Шешко перешел в "Манчестер Юнайтед"
время публикации: 09 августа 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 15:19
22-летний словенский форвард Беньямин Шешко перешел из "Лейпцига" в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт рассчитан до 2030 года.
"Манчестер Юнайтед" заплатил за переход перспективного нападающего 85 миллионов евро.
Беньямин Шешко играл за "Лейпциг" с 2023 года.
В прошлом сезоне в 45 матчах он забил 21 гол.
Ссылки по теме