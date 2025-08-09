Трансфер за 85 миллионов евро. Беньямин Шешко перешел в "Манчестер Юнайтед"

22-летний словенский форвард Беньямин Шешко перешел из "Лейпцига" в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт рассчитан до 2030 года.

"Манчестер Юнайтед" заплатил за переход перспективного нападающего 85 миллионов евро.

Беньямин Шешко играл за "Лейпциг" с 2023 года.

В прошлом сезоне в 45 матчах он забил 21 гол.