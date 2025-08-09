x
Спорт

Чемпионат Дании. Лучший игрок матча получил 55 кг картошки

Футбол
время публикации: 09 августа 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 07:33
Чемпионат Дании. Лучший игрок матча получил 55 кг картошки
AP Photo/Alessandra Tarantino

В матче третьего тура чемпионата Дании "Сеннерюске" (Хадерслев) победил "Норшелланн" 3:2.

Счет в матче открыл французский защитник хозяев Максим Сулья, который был признан лучшим игроком матча.

Приз лучшему игроку - 55 кг свеже выкопанного картофеля, сообщает ONE.

На 37-й минуте 18-летний Принс Амоако сравнял счет 1:1.

На 61-й минуте бывший нападающий "Шальке 04" и "Мидлсборо" Мэттью Хопп вывел хозяев вперед 2:1. На четвертой минуте компенсированного времени отличился Мохамед Шериф 3:1.

Через 5 минут Тобиас Салквист сократил отставание.

