Чемпионат Дании. Лучший игрок матча получил 55 кг картошки

В матче третьего тура чемпионата Дании "Сеннерюске" (Хадерслев) победил "Норшелланн" 3:2.

Счет в матче открыл французский защитник хозяев Максим Сулья, который был признан лучшим игроком матча.

Приз лучшему игроку - 55 кг свеже выкопанного картофеля, сообщает ONE.

На 37-й минуте 18-летний Принс Амоако сравнял счет 1:1.

На 61-й минуте бывший нападающий "Шальке 04" и "Мидлсборо" Мэттью Хопп вывел хозяев вперед 2:1. На четвертой минуте компенсированного времени отличился Мохамед Шериф 3:1.

Через 5 минут Тобиас Салквист сократил отставание.