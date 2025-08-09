x
09 августа 2025
09 августа 2025
09 августа 2025
последняя новость: 14:41
09 августа 2025
Спорт

"Ирони" (Тверия) усилился португальским вратарем

Футбол
время публикации: 09 августа 2025 г., 13:25
"Ирони" (Тверия) усилился португальским вратарем
AP Photo/Alessandra Tarantino

Португальский голкипер Ружерио Сантуш подписал однолетний контракт с опцией продления с "Ирони" (Тверия).

По данным израильских спортивных СМИ, он будет основным вратарем команды в следующем сезоне.

Ружерио Сантуш - воспитанник "Спортинга" (Брага).

С 2024 года он выступал за "Кяпаз" (Азербайджан).

До этого голкипер защищал ворота команд "Трофенсе", "Фейренсе" и "Вилаверденсе".

Спорт
