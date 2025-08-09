"Ирони" (Тверия) усилился португальским вратарем

Португальский голкипер Ружерио Сантуш подписал однолетний контракт с опцией продления с "Ирони" (Тверия).

По данным израильских спортивных СМИ, он будет основным вратарем команды в следующем сезоне.

Ружерио Сантуш - воспитанник "Спортинга" (Брага).

С 2024 года он выступал за "Кяпаз" (Азербайджан).

До этого голкипер защищал ворота команд "Трофенсе", "Фейренсе" и "Вилаверденсе".