"Ирони" (Тверия) усилился португальским вратарем
время публикации: 09 августа 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 13:25
Португальский голкипер Ружерио Сантуш подписал однолетний контракт с опцией продления с "Ирони" (Тверия).
По данным израильских спортивных СМИ, он будет основным вратарем команды в следующем сезоне.
Ружерио Сантуш - воспитанник "Спортинга" (Брага).
С 2024 года он выступал за "Кяпаз" (Азербайджан).
До этого голкипер защищал ворота команд "Трофенсе", "Фейренсе" и "Вилаверденсе".
