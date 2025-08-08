Лига конференций. "Динамо" проиграло в Хорватии, "Спартак" - в Румынии
время публикации: 08 августа 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 09:07
Состоялись матчи третьего отборочного этапа Лиги конференций.
Лугано (Швейцария) - Целье (Словения) 0:5
Университатя (Крайова, Румыния) - Спартак (Трнава, Словакия) 3:0
Сент-Патрик (Ирландия) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:4
Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Брондбю (Дания) 3:0
Хайдук (Сплит, Хорватия) - Динамо (Тирана, Албания) 2:1
Ларне (Северная Ирландия) - Санта-Клара (Португалия) 0:3
Партизан (Белград, Сербия) - Хайберниан (Шотландия) 0:2
Израильский полузащитник Бибрас Натхо остался у "Партизана" в запасе.
Рапид (Вена, Австрия) - Данди Юнайтед (Шотландия) 2:2
