x
08 августа 2025
|
последняя новость: 09:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 09:08
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига конференций. "Динамо" проиграло в Хорватии, "Спартак" - в Румынии

Футбол
время публикации: 08 августа 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 09:07
Партизан (Белград, Сербия) - Хайберниан (Шотландия) 0:2
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялись матчи третьего отборочного этапа Лиги конференций.

Лугано (Швейцария) - Целье (Словения) 0:5

Университатя (Крайова, Румыния) - Спартак (Трнава, Словакия) 3:0

Сент-Патрик (Ирландия) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:4

Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Брондбю (Дания) 3:0

Хайдук (Сплит, Хорватия) - Динамо (Тирана, Албания) 2:1

Ларне (Северная Ирландия) - Санта-Клара (Португалия) 0:3

Партизан (Белград, Сербия) - Хайберниан (Шотландия) 0:2

Израильский полузащитник Бибрас Натхо остался у "Партизана" в запасе.

Рапид (Вена, Австрия) - Данди Юнайтед (Шотландия) 2:2

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Лига конференций. "Полесье" разгромило венгров. Израильтянин вышел на замену
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Лига Европы. Дубль Горби. "Шахтер" сыграл вничью в Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Лига конференций. Хайфский "Маккаби" победил в Польше
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

"Рига" разгромила "Бейтар". Результаты матчей Лиги конференций