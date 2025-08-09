x
09 августа 2025
Спорт

Всемирные игры. Муай-тай. Израильтянин победил чемпиона мира и вышел в финал

Смешанные единоборства
время публикации: 09 августа 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 14:52
Всемирные игры. Муай-тай. Израильтянин победил чемпиона мира и вышел в финал
AP Photo/Apichart Weerawong

Израильский боец муай-тай Руах Бихаяну (весовая категория до 57 кг) вышел в финал Всемирных игр, которые проходят в Китае.

В полуфинале он победил чемпиона мира 2023 года француза Дарена Роллана.

В финале израильтянин встретится с украинцем Дмитрием Шелеско.

Решающий поединок состоится завтра, 10 августа.

Спорт
