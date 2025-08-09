Всемирные игры. Муай-тай. Израильтянин победил чемпиона мира и вышел в финал

Израильский боец муай-тай Руах Бихаяну (весовая категория до 57 кг) вышел в финал Всемирных игр, которые проходят в Китае.

В полуфинале он победил чемпиона мира 2023 года француза Дарена Роллана.

В финале израильтянин встретится с украинцем Дмитрием Шелеско.

Решающий поединок состоится завтра, 10 августа.