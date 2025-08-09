x
Спорт

Кадетский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Эстонии

Баскетбол
время публикации: 09 августа 2025 г., 14:41 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 14:41
Кадетский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Эстонии
AP Photo/Antonio Calanni

В Тбилиси продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).

Во втором матче израильтяне победили сборную Эстонии 88:80.

Первую четверть и первую половину матча выиграли эстонцы 19:18 и 44:43.

Израильтяне изменели ход матча в третьей четверти. После 30 минут 72:61.

Лучшие в составе победителей Эшель Девинталь (24 + 4 перехвата) и Омри Орланд (23 + 11 подборов + 6 передач).

Лучший в составе эстонцев - Роберт Кангур (21 + 8 подборов + 9 передач).

