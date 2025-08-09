Кадетский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Эстонии
время публикации: 09 августа 2025 г., 14:41 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 14:41
В Тбилиси продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).
Во втором матче израильтяне победили сборную Эстонии 88:80.
Первую четверть и первую половину матча выиграли эстонцы 19:18 и 44:43.
Израильтяне изменели ход матча в третьей четверти. После 30 минут 72:61.
Лучшие в составе победителей Эшель Девинталь (24 + 4 перехвата) и Омри Орланд (23 + 11 подборов + 6 передач).
Лучший в составе эстонцев - Роберт Кангур (21 + 8 подборов + 9 передач).
