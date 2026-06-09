Сборной Ирана разрешили въезжать в США за день до каждого ее матча в ЧМ

Министерство внутренней безопасности США заявило, что сборная Ирана по футболу, которая сейчас тренируется в мексиканской Тихуане, сможет въезжать в США за день до каждого из трех своих матчей в чемпионате мира. Об этом сообщает Reuters.

Ранее СМИ со ссылкой на посла Ирана в Мексике Абольфазла Пасандиде писали, что иранской команде придется въезжать в США и покидать страну в день матча. Это вызвало вопросы о логистике и возможном влиянии таких ограничений на подготовку команды.

Представитель МВБ опроверг эти сообщения. "Эти утверждения не соответствуют действительности", – заявил он, добавив, что благодаря "щедрости президента Дональда Трампа" иранская команда сможет прибывать в США за день до своих игр.

По данным Reuters, после нескольких недель неопределенности США в пятницу выдали визы всем игрокам сборной Ирана, за десять дней до первого матча. При этом визы не получили несколько членов делегации, в том числе представители управленческого и административного штаба.

Сборная Ирана должна сыграть с Новой Зеландией 15 июня в Лос-Анджелесе, с Бельгией 21 июня в Лос-Анджелесе и с Египтом 26 июня в Сиэтле.