В Донецке, в возрасте 57 лет, умер журналист Андрей Бабицкий.

Бабицкий был корреспондентом радио "Свобода" с 1989 по 2014 год. Активно освещал войну в Чечне. Был единственным российским представителем СМИ, которого спецслужбы обменяли на пленных военнослужащих в Чечне, хотя при этом никто не признавал за Бабицким статус комбатанта (лица, принимающего непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил.

В 2014 году Бабицкий открыто поддержал воссоединение Крыма с Россией и народные республики Донбасса, за что был уволен с радио "Свобода". С 2014 года жил и работал в Донецке, вел авторскую телепередачу на канале "Оплот ТВ", писал для российских СМИ, таких как Взгляд и Life.

Последние годы Бабицкий также был автором сайта "Украина.ру".