Онлайн-проект "Люди – не люди": кто из русскоговорящих звезд поддержал войну против Украины

В марте 2022 года был запущен онлайн-проект "Люди – не люди", создатели которого на одной странице собрали высказывания русскоговорящих знаменитостей о войне России против Украины, определив их в ту или иную категорию.

В списке сотни имен, и большинство из упомянутых на сайте актеров, телеведущих, музыкантов, певцов, режиссеров, писателей, спортсменов, блогеров выступают за мир, против войны. Однако десятки российских звезд поддержали "спецоперацию", которую проводит армия РФ в Украине, и президента РФ Владимира Путина.

В соцсетях ссылки на этот ресурс получили широкое распространение. Многие комментаторы говорят о том, что данный список поможет понять продюсерам – с кем можно, а с кем не стоит работать в будущем.