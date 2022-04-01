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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 14:52

Онлайн-проект "Люди – не люди": кто из русскоговорящих звезд поддержал войну против Украины

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Онлайн-проект "Люди – не люди": кто из русскоговорящих звезд поддержал войну против Украины

В марте 2022 года был запущен онлайн-проект "Люди – не люди", создатели которого на одной странице собрали высказывания русскоговорящих знаменитостей о войне России против Украины, определив их в ту или иную категорию.

В списке сотни имен, и большинство из упомянутых на сайте актеров, телеведущих, музыкантов, певцов, режиссеров, писателей, спортсменов, блогеров выступают за мир, против войны. Однако десятки российских звезд поддержали "спецоперацию", которую проводит армия РФ в Украине, и президента РФ Владимира Путина.

В соцсетях ссылки на этот ресурс получили широкое распространение. Многие комментаторы говорят о том, что данный список поможет понять продюсерам – с кем можно, а с кем не стоит работать в будущем.


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