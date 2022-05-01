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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 15:35

В Курской области обрушился железнодорожный мост

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В Курской области обрушился железнодорожный мост

Губернатор Курской области Роман Сатровойт сообщил, что недалеко от границы с Украиной произошло обрушение железнодорожного моста. По его словам, пострадавших нет, а ветка использовалась для грузовых составов.

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП", - рассказал чиновник.

В Курской области, как и в других пограничных с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы. В последние недели в них произошло несколько загадочных взрывов на стратегических объектах.


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