В Курской области обрушился железнодорожный мост

Губернатор Курской области Роман Сатровойт сообщил, что недалеко от границы с Украиной произошло обрушение железнодорожного моста. По его словам, пострадавших нет, а ветка использовалась для грузовых составов.

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП", - рассказал чиновник.

В Курской области, как и в других пограничных с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы. В последние недели в них произошло несколько загадочных взрывов на стратегических объектах.