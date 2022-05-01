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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 12:50

Под Сочи разбился директор курорта "Красная поляна"

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Под Сочи разбился директор курорта "Красная поляна"

37-летний генеральный директор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский погиб во время горного похода в районе крепости Пслух. Он сорвался со скалы, медикам не удалось спасти его жизнь, сообщает агентство "Интерфакс".

Уроженец Москвы, с отличием окончивший Институт экономики, политики и права, начал работать на Красной поляне в 2015 году, а в 2019 стал ее генеральным директором. Считался одним из ведущих и наиболее перспективных российских менеджеров.

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