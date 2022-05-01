Под Сочи разбился директор курорта "Красная поляна"

37-летний генеральный директор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский погиб во время горного похода в районе крепости Пслух. Он сорвался со скалы, медикам не удалось спасти его жизнь, сообщает агентство "Интерфакс".

Уроженец Москвы, с отличием окончивший Институт экономики, политики и права, начал работать на Красной поляне в 2015 году, а в 2019 стал ее генеральным директором. Считался одним из ведущих и наиболее перспективных российских менеджеров.