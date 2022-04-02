Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире2 апреля 2022 г., 17:24

Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя

Турция готова помочь в эвакуации морем людей из заблокированного российскими военными Мариуполя.

Об этом 2 апреля заявил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, пишет "Анадолу".

Он подчеркнул, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из Мариуполя. По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.


"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Такая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе стране", - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:43 Литва заявила, что первой в ЕС отказалась от российского газа
18:56 СК РФ возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде по статье "теракт"
18:32 Украинские власти: российские военные обстреляли районную больницу Балаклеи
17:24 Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя
16:49 Российские военные разогнали митинг протеста "против российской оккупации" в Энергодаре
16:05 В Генштабе ВСУ назвали число российских военных, находящихся на территории Украины
15:06 Украинские СМИ: россияне взяли в заложницы одну из женщин, находившихся в роддоме Мариуполя
13:42 В зоне боевых действий под Киевом найден погибшим украинский фотограф Макс Левин
12:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны
11:55 Минобороны РФ сообщило о поражении 67 "военных объектов"
Загрузка...