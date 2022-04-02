Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя

Турция готова помочь в эвакуации морем людей из заблокированного российскими военными Мариуполя.

Об этом 2 апреля заявил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, пишет "Анадолу".

Он подчеркнул, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из Мариуполя. По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Такая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе стране", - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым.