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NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 17:41

Глава МИД Швеции не сомневается: Финляндия вот-вот вступит в NATO

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Глава МИД Швеции не сомневается: Финляндия вот-вот вступит в NATO

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что в ближайшее время Финляндия подаст официальную заявку о вступлении в NATO. Ранее ее финский коллега Пекка Хаависто выразил надежду, что оба нейтральных государства примут решение совместно.

"Это изменит баланс сил. Если одна из наших стран присоединится к альянсу, ситуация станет более напряженной", - сказала Линде, отметив при этом, что практически уверена в том, что финны вступят в NATO.

Финляндия сохраняла нейтралитет с 1944 года, однако российское вторжение в Украину заставило ее пересмотреть свою позицию. Кроме того, уже принято решение об укреплении границы с Россией, протяженность которой составляет более 1300 километров. Заграждение из проволоки сменят на бетонный забор.


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