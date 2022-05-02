Продолжается эвакуация мирных жителей из Мариуполя в Запорожье

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 2 мая продолжается второй этап эвакуации из города мирных жителей на подконтрольную Украине территорию.

По словам Андрющенко, существует договоренность о том, что автобусы также подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске.

Также к колонне автобусов могут присоединяться жители с личным транспортом.

Накануне прошла эвакуация около 100 мирных жителей с территории завода "Азовсталь".