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NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 12:30

Продолжается эвакуация мирных жителей из Мариуполя в Запорожье

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Продолжается эвакуация мирных жителей из Мариуполя в Запорожье

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 2 мая продолжается второй этап эвакуации из города мирных жителей на подконтрольную Украине территорию.

По словам Андрющенко, существует договоренность о том, что автобусы также подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске.

Также к колонне автобусов могут присоединяться жители с личным транспортом.

Накануне прошла эвакуация около 100 мирных жителей с территории завода "Азовсталь".


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Горсовет: сегодня возможна эвакуация мирных граждан из Мариуполя в Запорожье

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