Иерусалим:
20 - 28°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
23 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 10:11

Politico: Верховный суд США отменит право на аборт

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Politico: Верховный суд США отменит право на аборт

Верховный суд США намерен отменить вердикт по делу "Роу против Уэйда", который в 1973 году закрепил на федеральном уровне право на аборты. Об этом пишет издание Politico, заявляющее, что ознакомилось с черновиком постановления.

Согласно публикации, автором документа, отражающего позицию большинства состава коллегии, стал судья Сэмюэл Алито. Его поддержали еще пять членов Верховного суда, назначенных республиканцами. Постановление возвращает вопрос на рассмотрение законодательных органов.

"Роу против Уэйда" считается вехой в истории американского правосудия. Он разрешает аборты до срока независимой жизнеспособности плода. При этом отдельным штатам разрешается вводить дополнительные ограничения.


Вопрос о праве женщин распоряжаться своим телом – один из самых острых в США. Демократы традиционно отстаивают свободу выбора, республиканцы, стремясь к ограничению абортов, заявляют, что выступают за право еще не рожденного младенца на жизнь.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 07 октября 2021
В США суд приостановил закон о запрете абортов, действующий в Техасе
// NEWSru.co.il // В мире // 03 октября 2021
Массовые манифестации в поддержку права на аборты в США

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:21 МИД РФ заявил, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим в Киеве"
11:13 Минобороны РФ объявило об очередном уничтожении украинских "Байрактаров"
10:57 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 69-й день войны
10:48 Пресс-секретарь Пентагона: "Большинство гаубиц уже в Украине"
10:33 Папа Римский Франциск рассказал, как российский патриарх Кирилл "зачитывал оправдания войны"
10:11 Politico: Верховный суд США отменит право на аборт
08:21 Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 220 детей
20:23 В результате ракетного обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок
19:53 Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые
17:41 Глава МИД Швеции не сомневается: Финляндия вот-вот вступит в NATO
Загрузка...