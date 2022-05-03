Politico: Верховный суд США отменит право на аборт

Верховный суд США намерен отменить вердикт по делу "Роу против Уэйда", который в 1973 году закрепил на федеральном уровне право на аборты. Об этом пишет издание Politico, заявляющее, что ознакомилось с черновиком постановления.

Согласно публикации, автором документа, отражающего позицию большинства состава коллегии, стал судья Сэмюэл Алито. Его поддержали еще пять членов Верховного суда, назначенных республиканцами. Постановление возвращает вопрос на рассмотрение законодательных органов.

"Роу против Уэйда" считается вехой в истории американского правосудия. Он разрешает аборты до срока независимой жизнеспособности плода. При этом отдельным штатам разрешается вводить дополнительные ограничения.

Вопрос о праве женщин распоряжаться своим телом – один из самых острых в США. Демократы традиционно отстаивают свободу выбора, республиканцы, стремясь к ограничению абортов, заявляют, что выступают за право еще не рожденного младенца на жизнь.