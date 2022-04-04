Реакция Запада на трагические события в Буче была резче, чем реакция властей Израиля

31 марта украинские войска вернули контроль над городком Буча в Киевской области. После освобождения стало известно о сотнях погибших мирных жителях этого населенного пункта. Около 300 из них были похоронены в братских могилах. Все мировые агентства опубликовали фотографии, на которых видны трупы на улицах Бучи. Многие погибшие не были военными.

- Городок Буча Киевской области после освобождения. Фоторепортаж

Власти Украины обвинили армию РФ в совершении военного преступления в Буче. В свою очередь, власти России обвинили украинскую сторону в фальсификации сведений об убийствах мирных граждан российскими военными. Постпреды России и Украины потребовали созвать Совет безопасности ООН для обсуждения ситуации в Буче. Когда состоится такое заседание, пока неясно.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал события в Буче ударом под дых. "Еще до начала российской агрессии мы предполагали, что они пойдут на злодеяния. Мы считаем это военным преступлением и содействуем сбору свидетельств. Но что самое важное – нельзя допускать, чтобы к этому относились как к норме", – сказал он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в социальной сети Twitter: "Чудовищные атаки против мирного населения Бучи и Ирпеня – еще одно свидетельство, что Путин и его армия совершают в Украине военные преступления. И никакая дезинформация не скроет отчаяния Путина и провала его вторжения". Джонсон призвал к введению нового, еще более жесткого пакета международных санкций. Он также потребовал международного расследования преступлений, совершенных в Украине.

О необходимости ужесточения санкций заявил и канцлер Германии Олаф Шольц. "Путин и его сторонники почувствуют последствия. Мы продолжим поставку вооружений Украине, чтобы она могла защищаться от российского вторжения", – сказал он. Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт призвала ЕС полностью отказаться от российского газа.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил: "Европейский Союз самым решительным образом осуждает сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в ряде освобожденных оккупированных украинских городов. Западающие в память картины большого числа жертв среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Погромы в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле". Боррель возложил всю ответственность за "злодеяния, совершенные в то время, когда они фактически контролировали этот район", на российские власти, так как на эти районы распространялось международное право оккупации.

Реакция Израиля

Отметим, что реакция Израиля на сообщения о гибели сотен мирных граждан в украинском городе Буча была ближе к позиции генсека ООН, чем к заявлениям лидеров стран Запада.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил: "Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими картинами, открывшимися в городе Буча под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю".

Министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции "Кан Бет" сказал: "Я осуждаю эти убийства, это действительно военное преступление". И добавил: "На войне должны соблюдаться моральные ценности. К сожалению, гражданские лица могут пострадать в ходе боевых действий, но их нельзя целенаправленно убивать. То, что произошло (в Буче), представляется нам очень серьезным".

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что Израиль должен с одной стороны – сохранять моральную позицию, а с другой – заботиться о своих интересах. "Мы все осуждаем военные преступления. Стороны обвиняют друг друга. Украина обвиняет Россию, а Россия обвиняет Украину", – сказал глава минфина.

В ответ посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил Либерману отправиться в Украину и посетить Бучу.