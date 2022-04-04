Опубликованы фотографии разрушенного здания Драматического театра в Мариуполе

В понедельник, 4 апреля, в телеграм-канале Мариупольского городского совета были опубликованы фотографии из помещений Драматического театра, подвергшегося бомбардировке несколько недель назад.

"Место творчества, вдохновения и силы духа Мариуполя… полностью уничтожено оккупантами. Но память о театре никогда не уничтожить. Как и никогда не будет прощения тем, кто принес в наш мирный город войну, разрушение и гибель людей", – говорится в публикации.

Вечером 16 марта в Мариуполе с российского самолета была сброшена бомба на городской драматический театр, служивший укрытием для сотен местных жителей. В тот день городской совет Мариуполя опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с дымящимися руинами театра. Власти Мариуполя сообщали, что бомбой разрушена центральная часть театра, а также завален вход в бомбоубежище. Рядом со зданием театра крупно были выложены слова "ДЕТИ", их не могли не видеть российские летчики.

18 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что из разрушенного здания Драматического театра в Мариуполе вывели 130 человек, в подвалах тогда оставались более 1300 людей.

25 марта мариупольский городской совет заявил, что в Драматическом театре города в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.

Министерство обороны РФ со ссылкой на беженцев из Мариуполя заявляло, что городской драматический театр подорвали бойцы батальона "Азов". Эта версия была опровергнута украинской стороной.