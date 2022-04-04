Судьбу пакистанского премьера решит Верховный суд

Верховный суд Пакистана должен будет 5 апреля вынести решение, призванное положить конец политическому кризису, причиной которого стал срыв голосования по вотуму недоверия премьер-министру Имран Хану.

Голосование было запланировано на 3 апреля. Оппозиция полагала, что сможет добиться падения правительства, после того, как против оставшегося без поддержки армии главы правительства выступила часть его союзников.

Однако председательствовавший на заседании сторонник Имран Хана отказался выдвигать вопрос на голосование, объявив, что речь идет о нарушении конституции. Президент Пакистана Ариф Алви распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные выборы.

Премьер-министр заявил, что несостоявшееся голосование было попыткой государственного переворота, за которой стояли США. Государственный департамент поспешил декларировать уважение к конституционному порядку Пакистана.