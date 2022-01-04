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NEWSru.co.il :: В мире4 января 2022 г., 16:59

Мужчина, перебежавший в Северную Корею, - вернувшийся гражданин КНДР

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Мужчина, перебежавший в Северную Корею, - вернувшийся гражданин КНДР

СМИ Республики Корея сообщили, что человек, который несколько дней назад смог перебраться через пограничные заграждения, чтобы оказаться в КНДР – бывший гражданин Северной Кореи, бежавший на юг около года назад.

Согласно источникам, 30-летний мужчина оказался не готов к жизни при свободе и изобилии, и никто не помог ему обустроиться в незнакомом ему мире. Он работал уборщиком и еле сводил концы с концами, а его психологическое состояние все ухудшалось, пока он не решил вернуться на родину.

Судьба дважды перебежчика неизвестно. Бегство за границу считается в КНДР государственной изменой и карается высшей мерой наказания. Однако нельзя исключать, что мужчину будут использовать в целях пропаганды, чтобы убедить жителей самого закрытого государства в мире, как прекрасен мир, в котором они живут.


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// NEWSru.co.il // В мире // 02 января 2022
Житель Южной Кореи бежал в КНДР

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