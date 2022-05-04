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NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 15:10

Потеряна связь с мариупольской "Азовсталью", на территории завода идут бои

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Потеряна связь с мариупольской "Азовсталью", где остаются сотни военных и гражданских

Во второй половине дня в среду, 4 мая, пропала связь с гражданскими и военными, находящимися на территории заводского комплекса "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщают несколько источников. В частности, об этом в эфире украинского телемарафона на канале "Украина 24" заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Наша редакция в последние часы также не может связаться с людьми на территории "Азовстали", которые ранее поддерживали с нами связь.

По словам Бойченко, российская армия продолжает наносить удары по "Азовстали", применяя танки, артиллерию, авиацию и военно-морские силы.


Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял ранее, что территория завода полностью блокирована. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, утверждал 4 мая, что российская армия прекратила штурм "Азовстали", а лишь отвечала на действия украинских сил, подавляя "огневые точки".

По информации, которую получала наша редакция в первой половине дня 4 мая, штурм "Азовстали" силами армии РФ и ДНР продолжается с ночи на 3 мая практически беспрерывно. В настоящее время бои идут непосредственно на территории "Азовстали".

Нам удалось несколько часов назад связаться с начальником патрульной полиции Донецкой области Михаилом Вершининым, который участвует в обороне Мариуполя, однако позже связь с ним прервалась.

Накануне мы получили сообщение от одного из медиков, остающихся на территории "Азовстали". По его словам, около 25 медицинских работников не могут эвакуироваться и оказались "заложниками ситуации". При этом "лекарств нет, перевязочного материала нет, анестезиологам делать наркоз нечем".

По данным нашей редакции, на территории "Азовстали" остаются сотни украинских военных и полицейских, а также гражданских лиц.

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