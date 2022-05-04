Подробности ДТП на западе Украины: по меньшей мере 26 погибших
По уточненным данным министерства внутренних дел Украины, в результате аварии на трассе Киев-Чоп в Ровенской области погибли 26 человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
ДТП произошло в 19:59 3 мая. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito начал обгонять шедший перед ним автобус, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с бензовозом. Это привело к возгоранию.
Среди погибших – 24 пассажира, а также водители автобуса и микроавтобуса. Травмы получили водитель грузового автомобиля и пассажиры автобуса, который направлялся в Польшу. Всем пострадавшим от 17 до 69 лет.
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// NEWSru.co.il // В мире // 03 мая 2022
На западе Украины в результате столкновения автобуса и бензовоза погибли не менее 16 человек
На западе Украины в результате столкновения автобуса и бензовоза погибли не менее 16 человек