Ученые раскрыли механизмы рецидивов опухолей мозга и предложили метод борьбы

Ученые Института Вейцмана совместно с Йельским университетом показали, как неизлечимая глиома меняется после лечения. Это открывает путь к созданию методов борьбы с рецидивами опухоли.

Для пациентов с глиомой – опасной опухолью головного мозга, поражающей людей в возрасте 30-40 лет, – существующая терапия эффективна только на первых этапах. Болезнь практически всегда возвращается, причем во многих случаях рак перестает реагировать на традиционное лечение.

Чтобы понять причины этого явления, ученые применили комплексный подход. Они проанализировали образцы тканей 35 пациентов на этапах первичной диагностики и рецидива. Ученые объединили секвенирование ДНК с высокоточным анализом РНК и показали, как развивается опухоль. Работа опубликована в журнале Nature.

Анализ показал, что после лечения опухоли эволюционируют по двум разным сценариям. У одной группы пациентов повторные новообразования оставались относительно стабильными и сохраняли чувствительность к терапии. У другой группы опухоли накапливали новые генетические изменения и переходили в агрессивное состояние. В этих случаях клетки приобретали свойства стволовых: они начинали активно делиться, а микроокружение опухоли перестраивалось, подавляя иммунный ответ организма. Именно этот процесс делает рецидив крайне опасным и похожим на глиобластому – самую летальную форму рака мозга.

Понимание этих механизмов поможет врачам вовремя корректировать терапию и удерживать болезнь в поддающемся лечению состоянии. Ученые пишут: "Раньше мы не понимали, как именно меняются эти опухоли между первоначальным состоянием и рецидивом и отличается ли развитие у разных пациентов. Теперь мы это хорошо понимаем". Открытие показывает, какую терапию нужно применять и разрабатывать, чтобы дать пациентам шанс на выздоровление.