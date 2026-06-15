Правительство разработало план работы с "молодежью холмов", не входящей в "жесткое ядро"

Министерство по вопросам поселений и национальных задач во главе с Орит Струк выделило 5,5 миллионов шекелей на питание и одежду для представителей так называемой "молодежи холмов", сообщает портал Ynet.

Получателями средств, распределяемых в формате талонов через региональные органы власти, будут 657 подростков, распределённых по аванпостам и фермам Иудеи и Самарии: 225 – в районе Матэ-Биньямин, 129 – в Самарии, 120 – в Иорданской долине, 99 – в горном районе Хеврона, 84 – в Гуш-Эционе.

Шаг министерства является частью более широкой программы правительства по противодействию насилию педагогическими и социальными методами, в которой также принимают участие министерства обороны, просвещения и труда. Цель программы – интегрировать эту молодежь в военную службу и рынок труда.

В правительстве подчеркивают, что программа предназначена для подростков второго и третьего круга, не входящих в "жесткое ядро", чтобы предотвратить их скатывание к насилию.

С "жестким ядром", состоящим приблизительно из 300 человек, продолжают работать полиция и ШАБАК.

По данным силовых структур, в 2025 году на Западном берегу насчитывалось от 1000 до 1500 подростков аванпостов, из которых лишь 150–300 были склонны к насилию. При этом значительная часть проблемных подростков – не местные жители, а приезжие из других районов страны.