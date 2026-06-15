Опасное соглашение. Политики комментируют договоренности США и Ирана

В политической системе продолжается обсуждение договоренностей между США и Ираном.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит") заявил, что достигнутые договоренности ник чему не обязывают Израиль. "Мы независимое, суверенное государство и являемся слепыми исполнителями воли США".

"Мы любим США и полны благодарности президенту Трампу, но мы не банановая республика", - сказал Бен-Гвир.

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что достигнутое соглашение – это плохо для Израиля и для всего свободного мира.

"Совместная операция не была безрезультатна, многое достигнуто. Нам придется самостоятельно продолжить операцию по свержению иранского режима самостоятельно с использованием нестандартных решений", - добавил Смотрич.

Глава партии "Яшар" Гади Айзенкот подверг действия правительства в этом вопросе резкой критике. "Это правительство действовало без стратегии и лидерской смелости и мужества, потеряло за три года доверие общество и партнеров на международной арене", - сказал он.

Глава блока "Бэяхад" Нафтали Беннет назвал это соглашение "опасным поворотом в вопросе безопасности государства Израиль".

"У нас есть четкий план по обвалу иранского режима. Одной рукой мы остановим его движение в сторону обладания ядерным оружием, а другой приведем к обвалу этого режима дипломатическими, разведывательными, дипломатическими и экономическими мерами", - добавил Беннет.