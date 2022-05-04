Верховный суд Румынии отменил решение об экстрадиции израильтянина в Беларусь

На этой неделе Верховный суд Румынии постановил, что 38-летний израильтянин Роман Дорфман, задержанный около двух месяцев назад на румынско-молдавской границе по запросу, поданному в Interpol белорусскими властями, не будет экстрадирован в Беларусь.

Дорфман, интересы которого представлял израильский адвокат Мордехай Цивин, был освобожден из-под стражи.

Как сообщалось ранее, 15 апреля суд в Румынии разрешил экстрадировать в Беларусь Романа Дорфмана, несмотря на то, что в Беларуси была реальная угроза его здоровью и жизни. Была подана апелляция в Верховный суд.

Роман Дорфман – репатриант из Молдовы, житель Цфата, являющийся работником аэропорта "Бен-Гурион" – был задержан, когда направлялся в Кишинев на похороны своей матери, погибшей в результате пожара. Ордер на его арест был издан белорусским судом по делу о мошенничестве при продаже билетов на мотошоу восемь лет назад. Речь идет о сумме, эквивалентной примерно 15,5 тыс. евро. Дорфман заявляет, что готов вернуть указанную сумму, хотя свою вину не признает. По словам израильтянина, его бизнес был национализирован властями Беларуси, после чего он был вынужден уехать из страны. Заочно он был приговорен белорусским судом к трем годам лишения свободы.

Отметим, что около полугода назад Романа Дорфмана по требованию белорусских властей задерживали в Австрии и Венгрии, но в итоге его отпускали, учитывая ситуацию с правами человека в Беларуси.

Близкие Дорфмана считают его преследование белорусскими властями "политическим".