Иерусалим:
13 - 19°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
23 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 13:36

Верховный суд Румынии отменил решение об экстрадиции израильтянина в Беларусь

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Верховный суд Румынии отменил решение об экстрадиции израильтянина в Беларусь Верховный суд Румынии отменил решение об экстрадиции израильтянина в Беларусь

На этой неделе Верховный суд Румынии постановил, что 38-летний израильтянин Роман Дорфман, задержанный около двух месяцев назад на румынско-молдавской границе по запросу, поданному в Interpol белорусскими властями, не будет экстрадирован в Беларусь.

Дорфман, интересы которого представлял израильский адвокат Мордехай Цивин, был освобожден из-под стражи.

Как сообщалось ранее, 15 апреля суд в Румынии разрешил экстрадировать в Беларусь Романа Дорфмана, несмотря на то, что в Беларуси была реальная угроза его здоровью и жизни. Была подана апелляция в Верховный суд.

Роман Дорфман – репатриант из Молдовы, житель Цфата, являющийся работником аэропорта "Бен-Гурион" – был задержан, когда направлялся в Кишинев на похороны своей матери, погибшей в результате пожара. Ордер на его арест был издан белорусским судом по делу о мошенничестве при продаже билетов на мотошоу восемь лет назад. Речь идет о сумме, эквивалентной примерно 15,5 тыс. евро. Дорфман заявляет, что готов вернуть указанную сумму, хотя свою вину не признает. По словам израильтянина, его бизнес был национализирован властями Беларуси, после чего он был вынужден уехать из страны. Заочно он был приговорен белорусским судом к трем годам лишения свободы.

Отметим, что около полугода назад Романа Дорфмана по требованию белорусских властей задерживали в Австрии и Венгрии, но в итоге его отпускали, учитывая ситуацию с правами человека в Беларуси.


Близкие Дорфмана считают его преследование белорусскими властями "политическим".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 19 апреля 2022
Израильтянина, обвиняемого в мошенничестве, могут выслать из Румынии в Беларусь

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:36 Верховный суд Румынии отменил решение об экстрадиции израильтянина в Беларусь
13:26 В США на фестивале юмора совершено нападение на стендаписта Дейва Чеппела
12:40 Александр Невзоров объявлен в России в розыск
12:29 В оккупированных российской армией городах Украины готовятся к мероприятиям 9 мая
11:51 Евросоюз откажется от российской нефти и отключит "Сбербанк" от SWIFT
11:48 Берл Лазар призвал Лаврова извиниться перед евреями
11:44 Минобороны РФ отчиталось об ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины и заявило об уничтожении 40 военных объектов
10:46 Представитель МИД РФ Захарова: наемники из Израиля воюют вместе с подразделениями "Азова"
09:54 Подробности ДТП на западе Украины: по меньшей мере 26 погибших
09:42 В возрасте 87 лет умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
Загрузка...