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NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 12:40

Александр Невзоров объявлен в России в розыск

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Александр Невзоров объявлен в России в розыск

Журналист Александр Невзоров, признанный в России иностранным агентом, объявлен МВД РФ в розыск, сообщает "Интерфакс".

22 марта Следственный комитет России возбудил против Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков о российских вооруженных силах.

В настоящий момент Невзоров находится за пределами России.


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