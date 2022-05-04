Александр Невзоров объявлен в России в розыск
Журналист Александр Невзоров, признанный в России иностранным агентом, объявлен МВД РФ в розыск, сообщает "Интерфакс".
22 марта Следственный комитет России возбудил против Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков о российских вооруженных силах.
В настоящий момент Невзоров находится за пределами России.
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// NEWSru.co.il // В мире // 22 апреля 2022
Минюст РФ объявил "иноагентами" Алексея Венедиктова и Александра Невзорова
Минюст РФ объявил "иноагентами" Алексея Венедиктова и Александра Невзорова